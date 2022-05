Seit der Eingliederung Frankens in das neu gebildete Königreich Bayern Anfang des 19. Jahrhunderts ist die Region ein fester Teil Bayerns. Dennoch beharren die mehr als vier Millionen Bürger Mittel-, Ober- und Unterfrankens auf eine gewisse Eigenständigkeit innerhalb des Freistaats und demonstrieren das alljährlich beim «Tag der Franken» - heuer soll dies am 3. Juli in Aschaffenburg sein.