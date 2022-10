Innenministerium und Polizei warnen vor Unfug an Halloween

Vor Halloween warnen Bayerns Innenministerium und die Polizei München vor nächtlichem Unfug. Es werde in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November verstärkte Polizeikontrollen geben, teilte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit. Halloween sei "kein Freibrief für Straftaten."

Zudem appelliert der Politiker an die Menschen, Rücksicht auf die christlichen Feiertage - Reformationstag und Allerheiligen - zu nehmen. Wer Halloween feiern wolle, solle beachten, "dass Allerheiligen ein sogenannter Stiller Tag ist, dessen Schutz um 2.00 Uhr in der Nacht beginnt", wie es in der Mitteilung hieß. Halloween-Partys müssten deshalb um 2.00 Uhr enden.

Die Münchner Polizei wies daraufhin, "dass beispielsweise das Bedrohen von Personen, das Anzünden von Müllcontainern, das Beschmieren von Hauswänden oder auch Verkehrsschildern keine harmlosen Streiche darstellen." Menschen könnten dadurch gefährdet, oder ihr Besitz beschädigt werden.

