Der in der Kritik stehende Augsburg-Trainer Enrico Maaßen hat seine Startformation für das Spiel bei Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf drei Positionen verändert. Florian Niederlechner, Iago und André Hahn werden im Vergleich zum 0:2 in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC am vergangenen Wochenende an der Weser von Beginn an starten. Dafür müssen Mads Petersen, Daniel Caligiuri und Arne Maier vorerst auf die Bank. Mit lediglich drei Punkten rangiert Augsburg nur auf Rang 16.