Niklas Dorsch von Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss eine weitere Zwangspause einlegen. Laut Berichten der "Augsburger Allgemeinen" und des "Kicker" unterzog sich der 25-Jährige einem Eingriff an den Nasennebenhöhlen, nachdem er zuvor wiederholt erkrankt ausgefallen war. Er wird damit voraussichtlich die Spiele gegen den VfL Wolfsburg und gegen den 1. FC Köln verpassen.

Der Leistungsträger aus der Vorsaison kommt beim FCA in dieser Spielzeit einfach nicht in Tritt. Wegen zweier Brüche am Mittelfuß war er lange ausgefallen, dazu stoppten ihn Krankheiten. Dorsch kommt nur auf sechs Liga-Einsätze für die Schwaben in dieser Saison.

