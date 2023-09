Harry Kane vom FC Bayern München trifft per Elfmeter zum 5:0. Foto

Bayern ballern sich in Bierzeltstimmung: Kane knackt Rekord

Der FC Bayern freut sich auf ein glückliches Prosit. Beim 7:0 gegen den VfL Bochum versetzen die Münchner sich und ihre Fans in beste Wiesn-Laune. Kane verbessert einen Rekord.

Mit dem Spielball als Souvenir unter dem Arm ließ sich Dreifachtorschütze Harry Kane auf seiner Ehrenrunde feiern. Angeführt vom Superstürmer hat sich der FC Bayern vor seinem Oktoberfestbesuch in beste Bierzeltstimmung gebracht. Am Tag vor dem Prosit auf der Wiesn schenkte der deutsche Fußball-Serienchampion dem harm- und hilflosen VfL Bochum am Samstag mal wieder ein 7:0 (4:0) ein.

"Insgesamt ein sehr gelungener Nachmittag", stellte Präsident Herbert Hainer vergnügt fest und freute sich schon auf den Festzeltbesuch am Sonntag. Den machen die Münchner als Tabellenführer. Zumindest bis zum Nachmittag übernahmen sie die Tabellenspitze von Bayer Leverkusen, das dann Gastgeber für den 1. FC Heidenheim ist. Nach dem torreichen Sieg haben die Bayern gute Chancen, mit dem besseren Torverhältnis die Tabellenführung vor den bislang punktgleichen Leverkusenern zu behalten. Vielleicht können sie in Käfer's Wiesn-Schänke auf die Spitze anstoßen.

"Ich glaube, es freuen sich alle drauf. Morgen ist auch noch schönes Wetter", sagte Sportdirektor Christoph Freund vor seiner Wiesn-Premiere mit dem FC Bayern. Und alle sind gespannt, wie sich Drei-Tore-Mann Kane dort erstmals in Lederhose und mit Maßkrug präsentiert. Er wolle es genießen, kündigte der Engländer an.

Bereits sieben Treffer nach fünf Spielen hat Kane auf dem Konto. Der 100-Millionen-Mann verbesserte damit einen Club-Rekord. Nach ihren ersten fünf Spielen waren bislang Gerd Müller, Miroslav Klose und Mario Mandzukic mit fünf Toren Inhaber der Bestmarke.

"Vom ersten Tag an ist er in der Mannschaft sehr beliebt. Er ist ein total wichtiger Faktor. Mit drei Toren und zwei super Assists hat er noch mal ein Ausrufezeichen gesetzt", sagte Freund. "Das tut ihm einfach richtig gut. Er fühlt sich wohl und wir freuen uns auf die nächsten Wochen."

Außer dem englischen Nationalstürmer trafen Eric Maxim Choupo-Moting, Matthijs de Ligt, Leroy Sané und wieder einmal Topjoker Mathys Tel. Es hätte für den VfL, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils 0:7 gegen den FC Bayern verlor, sogar noch schlimmer kommen können. Die Bayern-Fans unter den 75.000 Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena feierten zu den Wiesn-Hits "Sweet Caroline" oder "Cordula Grün".

"Es tut sehr gut, die Einstellung und die Herangehensweise waren top. Wir haben nie nachgelassen, das war wichtig. Es war ein deutlicher Schritt nach vorne", sagte Trainer Thomas Tuchel.

Die Bochumer reisten entsprechend mit einem schlimmen Kater ab. Immer wieder luden sie die Bayern zum Toreschießen ein. Besonders eklatant war das etwa beim 4:0, als Kane unbedrängt aus dem Mittelfeld den noch freier stehenden Sané in der Spitze anspielen durfte. "Das tut weh. Trotzdem wissen wir alle, dass es dazugehört, mal richtig einen auf die Fresse zu bekommen. Wichtig ist, dass wir wieder aufstehen", sagte Trainer Thomas Letsch. Sein Jubiläum nach einem Jahr im Amt missglückte komplett.

