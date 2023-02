Kingsley Coman steht beim FC Bayern München im Topspiel der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin wieder in der Startformation. Der französische Flügelstürmer hatte bei der Niederlage in Mönchengladbach vor einer Woche angeschlagen gefehlt. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bietet am Sonntag in der Allianz Arena in der Offensive außerdem Geburtstagskind Jamal Musiala (20), Kapitän Thomas Müller und Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting auf.