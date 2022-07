Fußball-Nationalspieler Thomas Müller sieht den FC Bayern nach dem Abgang von Robert Lewandowski und der Transferoffensive in einer Situation wie in der Triple-Saison 2012/2013. "Vielleicht werden wir tatsächlich weniger Tore erzielen als bisher. Das heißt aber nicht, dass wir dadurch als Team weniger erfolgreich sein werden", sagte der 32 Jahre alte Mittelfeldstar im Interview der "Bild am Sonntag". 2012 sei Mario Mandzukic gekommen und habe den zeitweise verletzten und bei Pep Guardiola nicht mehr gesetzten Mario Gomez im Sturmzentrum ersetzt, obwohl der Kroate nicht der bessere Abschlussstürmer gewesen sei. "Aber irgendwie waren wir in diesem besonderen Triple-Jahr 2012/13 als Mannschaft schier unbesiegbar", sagte Müller.