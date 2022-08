Fußball-Ikone Franz Beckenbauer war vom 6:1 des FC Bayern zum Auftakt der Bundesliga-Saison am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt beeindruckt. "Titel-Glückwünsche verweigere ich. Aber so eine Lust, so eine Leistung habe ich lange nicht gesehen", wird der 76-Jährige von der "Bild"-Zeitung zitiert. Die Erfolge mit dem zum FC Barcelona abgewanderten Weltfußballer Robert Lewandowski seien "die Vergangenheit, diese Mannschaft ist die Zukunft".