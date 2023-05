Die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes hat dem FC Bayern zum Gewinn der Meisterschaft gratuliert. "Die Bayern haben ihre einzigartige Serie weiter ausgebaut und den elften Meistertitel in Folge gewonnen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf laut Verbandsmitteilung. "Um diesen Erfolg mussten sie allerdings in dieser Saison so hartnäckig kämpfen wie lange nicht." Die Münchner hatten sich den Titel am Samstag durch ein 2:1 beim 1. FC Köln gesichert, weil Borussia Dortmund im Parallelspiel nicht über ein 2:2 gegen den FSV Mainz 05 hinauskam.