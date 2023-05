Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Robert Gumny vom Bundesligisten FC Augsburg für ein Spiel gesperrt. Damit wurde nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss das unsportliche Verhalten Gumnys im letzten Ligaspiel am Samstag geahndet. Gumny war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (Freiburg) des Feldes verwiesen worden. Der Spieler beziehungsweise sein Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig, wie der DFB am Dienstag mitteilte. Damit fehlt Gumny im ersten Spiel der neuen Saison.