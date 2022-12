Der FC Augsburg hat die erste Trainingswoche in der langen WM-Pause mit einem Testspielsieg abgerundet. Die in der Fußball-Bundesliga seit sieben Partien sieglosen Schwaben gewannen am Samstag gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich 3:0 (3:0). Frederik Winther (27.), Lukas Petkov (37.) und Arne Maier (41.) trafen für die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen.