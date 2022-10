Der FC Augsburg strebt zum Abschluss des 8. Spieltags der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie an. Zwei Wochen nach dem umjubelten 1:0 gegen den FC Bayern München gastiert das Team von Trainer Enrico Maaßen am Sonntag (17.30 Uhr) beim Aufsteiger FC Schalke 04. "Wir müssen gierig bleiben", sagte Maaßen. Dem FCA winkt in der Schalke Arena ein Vereinsrekord: Noch nie konnten die Augsburger an den ersten acht Bundesliga-Spieltagen vier Siege einfahren. Maaßen dürfte auf die Mannschaft setzen, die auch bei den Erfolgen in Bremen und gegen die Bayern begonnen hatte. Offensivspieler André Hahn steht in Gelsenkirchen vor seinem 250. Bundesliga-Spiel.