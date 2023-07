Abwehrspieler Lasse Günther wird auch in der nächsten Bundesliga-Saison nicht für den FC Augsburg auflaufen. Nachdem die Fuggerstädter den 20-Jährigen schon in der vorherigen Spielzeit nach Regensburg verliehen hattet, wechselt Günther nun auf Leihbasis zu Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. "Lasse Günther hat bereits gezeigt, dass er das Potenzial für die Bundesliga mitbringt. Um aber konstant in der Bundesliga zu spielen, benötigt er viel Spielpraxis und daher halten wir eine erneute Leihe für sehr sinnvoll", äußerte Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter in einer Vereinsmitteilung am Dienstag.