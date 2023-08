Der FC Augsburg muss den Saisonstart ohne den japanischen Neuzugang Masaya Okugawa bestreiten. Der vom Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld verpflichtete Offensivspieler fällt mit einer Innenbandverletzung mehrere Wochen aus, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Eine Operation sei nicht notwendig. Okugawa hatte sich im Training verletzt. In der vergangenen Spielzeit kam der 27-Jährige für Bielefeld in 30 Partien auf fünf Tore zehn Torvorlagen.

Der FCA startet nach der ersten DFB-Pokal-Runde am kommenden Wochenende beim Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 19. August in die neue Bundesliga-Saison.

