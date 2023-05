Thomas Müller kehrt in die Startelf des FC Bayern München zurück. Nachdem der Kapitän zuletzt in der Fußball-Bundesliga zweimal als Joker gekommen war, läuft er am Samstag gegen den FC Schalke 04 wieder von Beginn an auf. Nach seiner Gelbsperre ist Leon Goretzka zwar wieder zurück im Kader, sitzt aber zunächst nur auf der Bank.