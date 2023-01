Der FC Bayern muss vorerst auf Außenverteidiger Noussair Mazraoui verzichten. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, wurde bei dem 25-Jährigen eine "milde Entzündung des Herzbeutels" festgestellt. Der Marokkaner war Anfang Dezember während der WM in Katar positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er habe deshalb auch das Viertelfinale gegen Portugal (1:0) verpasst, teilten die Münchner mit. Im Halbfinale gegen Frankreich stand Mazraoui aber wieder in der Startelf.