Der FC Bayern hat die Verträge mit zwei Amateurspielern verlängert. Wie die Münchner am Mittwoch mitteilten, bleibt Torhüter Jakob Mayer (21) bis zum Sommer 2024. Sein Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Außenverteidiger Angelo Brückner (19) verlängerte seinen Kontrakt ebenfalls vorzeitig bis Ende Juni 2025. Mayer gehört seit 2013 zur Nachwuchsabteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters, Brückner war 2017 an den Campus gewechselt.