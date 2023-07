Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka hat bei Bayern-Trainer Thomas Tuchel einen schweren Stand. Ein Ex-Kapitän des Rekordmeisters kann das nicht verstehen.

Lothar Matthäus ist darüber verwundert, dass Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka beim FC Bayern München derzeit nur zweite Wahl ist. "Für mich hätte es nie eine Diskussion um ihn gegeben", schreibt der Ex-Kapitän in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky. "Er war ein wichtiger Spieler bei den großen Erfolgen des Vereins, aber er muss auf seiner Position eingesetzt werden, wie ein Emre Can in Dortmund auch."

Matthäus moniert: "In den vergangenen Jahren hat beim FC Bayern vieles nicht gestimmt, und dadurch hat auch bei Goretzka nicht mehr das funktioniert, was man über Jahre von ihm gesehen hat. Es ist wichtig, dass er die Möglichkeit bekommt, seine Qualitäten auf den Platz zu bringen."

Goretzka hat bei Bayern-Trainer Thomas Tuchel einen schweren Stand. In den bisherigen Testspielen während der Asienreise des FC Bayern begann der Coach mit dem von RB Leipzig gekommenen Österreicher Konrad Laimer neben Kapitän Joshua Kimmich im Mittelfeld. Goretzka kam zweimal erst nach der Pause zum Zuge. Der 28 Jahre alte Nationalspieler hatte vor der Asienreise einen Wechsel klar ausgeschlossen.

