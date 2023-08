Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn hat nach ihrem zweiten Kreuzbandriss ihr Comeback auf dem Platz gegeben. Die 24-Jährige wurde im Testspiel des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim am Mittwoch in der 61. Minute eingewechselt. "Es war unfassbar schön, wieder auf dem Platz zu stehen, noch emotionaler als beim ersten Comeback. Ich glaube auch, dass ich mit meiner Leistung zufrieden sein kann und hoffe, dass ich im nächsten Spiel noch mehr Minuten sammeln kann, dass ich dann für die neue Saison bereit bin", sagte Gwinn nach dem 2:2 nach Angaben der Club-Homepage. Auf Facebook schrieb Gwinn zu Fotos ihrer Einwechslung: "322 Tage harter Arbeit haben sich ausgezahlt. Was ein spezieller und emotionaler Moment."