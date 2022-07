Sadio Mané, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch heißen die neuen Stars des FC Bayern. Trainer und Mitspieler sind mit dem Einstand des Quartetts zufrieden. Bei der Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel ist einer der vier aber nicht mehr dabei.

Beim abendlichen Empfang der deutschen Botschaft in Washington holte Oliver Kahn noch einmal einen Extra-Beifall für den zu Afrikas Fußballer des Jahres gekürten Sadio Mané ein. Diese Auszeichnung sei einfach toll, sagte der stolze Vorstandschef des FC Bayern am Donnerstagabend (Ortszeit) in der amerikanischen Hauptstadt, als er den Erfolg des Senegalesen verkündete.