Topstar Harry Kane ist vor dem Supercup mit Applaus von den Fans des FC Bayern empfangen worden. Der 30-Jährige winkte am Samstagabend vor der Partie gegen RB Leipzig (20.45 Uhr/Sky und Sat.1), als er mit seinen Teamkollegen den Rasen der Münchner Allianz Arena betrat. Die Anhänger des Fußball-Rekordmeisters sangen: "Harry's on fire". Kane steht im Kader der Bayern und könnte in der Partie gegen den DFB-Pokalsieger keine 24 Stunden nach seiner Verpflichtung gleich zum Einsatz kommen.