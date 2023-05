Borussia Dortmunds Torwart Gregor Kobel ist "extrem überzeugt", dass sein Team am kommenden Samstag als Meister der Fußball-Bundesliga feststehen wird. "Wir haben die ganze Zeit daran geglaubt. Es wird Zeit, weil wir haben einfach diese Qualität in der Mannschaft", sagte der Schweizer nach dem 3:0 beim FC Augsburg am Sonntag.