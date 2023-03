Nationaltorwart Manuel Neuer arbeitet nach seinem Unterschenkelbruch mittlerweile täglich an seiner Rückkehr auf den Fußballplatz. Bilder, die der FC Bayern München am Donnerstag veröffentlichte, zeigten den Nationaltorhüter bei Stabilisierungs- und Cardioübungen im Fitnessraum des deutschen Rekordmeisters. "Fokussiere dich immer auf dein Ziel. Es wird jeden Tag besser. Wir erhöhen konstant die Intensität und das Bein fühlt sich gut an. Lasst uns das Tempo beibehalten", schrieb Neuer auf Instagram.