Lothar Matthäus sieht den Fußball-Rekordmeister FC Bayern München im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund klar in der Favoritenrolle. "Ich bin mir relativ sicher, dass der FC Bayern dieses Spiel gewinnt, weil die Spieler diese Drucksituationen kennen", sagte der Sky-Experte der Deutschen Presse-Agentur: "Bayern München hat eigentlich immer in den Spielen, in denen sie gewinnen mussten, performt."