In der Fußball-Bundesliga geht es für den FC Bayern München und den FC Augsburg am letzten Spieltag noch um sehr viel. Der Serienmeister aus München gastiert am Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Köln. Trainer Thomas Tuchel sieht im Fernduell mit dem zwei Punkte besseren Tabellenführer Borussia Dortmund noch eine "Minimalchance" auf den elften Titelgewinn nacheinander. Erste Voraussetzung für ein überraschendes Happy-End ist ein eigener Sieg. Dazu wäre Schützenhilfe des FSV Mainz 05 in Dortmund nötig. Der BVB dürfte im eigenen Stadion nicht gewinnen.