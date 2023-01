Der FC Bayern München strebt nach zwei Unentschieden den ersten Sieg in diesem Jahr im Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt mit Thomas Müller in der Startelf an. Trainer Julian Nagelsmann ändert am Samstagabend nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln die Formation des Hinrunden-Ersten auf insgesamt drei Positionen. Kingsley Coman und Josip Stanisic dürfen wie der zuletzt auf der Bank sitzende Müller beginnen.