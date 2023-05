Die Meisterschaft des FC Bayern hat in München in der Nacht keine große Partystimmung ausgelöst. "Es ist verdammt ruhig geblieben", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. "Es hat eigentlich überhaupt nichts gegeben." Rund 50 Fans hätten auf der traditionellen Feiermeile in der Innenstadt gefeiert.

Zur offiziellen Feier der deutschen Fußball-Meisterschaft am Nachmittag auf dem Marienplatz erwartete die Polizei rund 15.000 Leute. 80 Polizisten sollten im Einsatz sein - zusätzlich zu 300 von der Stadt beauftragten Sicherheitsleuten.

Die Bayern hatten am Samstag mit einem 2:1 in Köln doch noch den elften Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga nacheinander perfekt gemacht. Sie verdrängten Borussia Dortmund noch von Platz eins, das im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 nur 2:2 spielte.

