Raphael Guerreiro in Aktion. Foto

Nach Manuel Neuer und Thomas Müller fehlt dem FC Bayern bei seiner Asientour ein weiterer prominenter Spieler. Neuzugang Raphaël Guerreiro verletzt sich im Training.

Der FC Bayern München muss in den nächsten Wochen auf Neuzugang Raphaël Guerreiro verzichten. Der 29-Jährige zog sich im Training einen Muskelbündelriss in der rechten Wade zu, wie der Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte. Der Neuzugang von Borussia Dortmund wird damit auch die Asienreise des deutschen Rekordmeisters verpassen. Wie lange Guerreiro dem Team fehlen wird, ließ der Club zunächst offen.

Der FC Bayern ist ab Montag bis zum 3. August in Tokio und Singapur unterwegs. Auch Thomas Müller, der wegen einer Hüftverletzung fehlt, und Kapitän Manuel Neuer werden die Reise verpassen. Neuer arbeitet nach seinem Unterschenkelbruch im Dezember an seinem Comeback und soll nach der Asientour teilweise ins Teamtraining zurückkehren.

Der Portugiese Guerreiro war im Sommer ablösefrei von Vize-Meister Borussia Dortmund nach München gewechselt. Bayerns Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen hatte Guerreiro und Neuzugang Konrad Laimer als "absolute Wunschspieler" bezeichnet. Guerreiro und Bayern-Trainer Thomas Tuchel kennen sich aus Dortmunder Zeiten. Mit Tuchel hatte der 29-Jährige 2017 mit dem BVB den DFB-Pokal gewonnen.

