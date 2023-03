Der FC Bayern ist nach dem Achtelfinal-Fest in der Champions League wieder im Bundesliga-Alltag gefordert. Der Gegner hat in dieser Saison schon gezeigt, wie er den Münchnern wehtun kann.

Drei Tage nach einem glanzvollen Abend in der Champions League will der FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga die Tabellenspitze festigen. Gegen den FC Augsburg mussten die Münchner im Hinspiel eine schmerzhafte 0:1-Niederlage hinnehmen, im Pokal gewann die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 5:2. Man habe in beiden Spielen mit der Art und Weise der Augsburger Probleme gehabt, sagte Nagelsmann. Man sei diesmal für ein gutes Heimspiel vorbereitet.

Verzichten müssen die Münchner auf Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting wegen Rückenproblemen. Trainer Nagelsmann kündigte zudem einige Wechsel wegen müder Profis nach dem 2:0-Sieg gegen Paris an. Das eröffnet etwa Serge Gnabry, João Cancelo, Leroy Sané und Sadio Mané Startelf-Chancen. Man habe genug Spieler mit einer sehr guten Qualität, sagte Nagelsmann.

