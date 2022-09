Trainer Julian Nagelsmann hat Union Berlin vor dem Spitzenspiel des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga beim überraschend stark gestarteten Tabellenzweiten in höchsten Tönen gelobt. "Es ist eine sehr gute Entwicklung für einen Club, der sicherlich, was die finanziellen Möglichkeiten angeht, nicht im oberen Drittel der Bundesliga ist", sagte der 35 Jahre alte Nagelsmann vor der Partie des punktgleichen Führungsduos (10 Zähler) am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Hauptstadt.