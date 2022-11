Manuel Neuer feiert nach vier Wochen Verletzungspause sein Comeback für den FC Bayern. Der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga-Partie bei Hertha BSC im Tor der Münchner. Der 36-Jährige hatte zuletzt wegen einer Schulterverletzung pausieren müssen und insgesamt sieben Partien verpasst.

Im Bayern-Kader, aber noch nicht in der Startelf, steht auch wieder Leroy Sané nach seinem Muskelfaserriss. Lucas Hernandez kehrt nach seiner im September erlittenen Muskelverletzung ebenfalls zumindest auf die Ersatzbank zurück. Thomas Müller (Hüfte) und Matthijs de Ligt (Knöchel) fehlen weiterhin. Josip Stanišić muss wegen einer Grippe kurzfristig passen, teilten die Münchner kurz vor dem Anpfiff mit.

Neuer hatte sein Comeback am Vorabend in einem Video auf der Bayern-Homepage bereits angekündigt. "Mir geht es gut. Ich habe das erste Teamtraining gemacht. Es war alles in Ordnung", sagte der Nationalmannschaftstorwart, der somit auch für die WM-Teilnahme in diesem Monat optimistisch ist.

Die Bayern wollen mit einem Sieg im ausverkauften Berliner Olympiastadion die Tabellenführung übernehmen und den bisherigen Spitzenreiter Union Berlin vor dessen Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen unter Druck setzen.

Hertha-Trainer Sandro Schwarz muss nach Stevan Jovetic (Leiste) auch auf seinen weiteren Stürmer Wilfried Kanga verzichten. Der Franzose litt zuletzt an einem Magen-Darm-Infekt. Zentrale Spitze ist Davie Selke. Die Berliner haben bislang erst ein Heimspiel - gegen Schalke 04 (2:1) - in dieser Saison gewonnen.

