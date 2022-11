Manuel Neuer hat nach seinem Comeback keine Zweifel an seiner WM-Teilnahme gelassen. "Ja, klar", antwortete der deutsche Nationalkeeper am Samstag nach seiner Rückkehr beim FC Bayern München auf die Frage beim Sender Sky, ob er nun sicher bei der in Katar dabei sei - und lachte. "Die machen ja da ein Geheimnis draus, warten wir mal ab", sagte er zur bevorstehenden offiziellen Nominierung des 26-köpfigen Kaders durch Bundestrainer Hansi Flick am kommenden Donnerstag.