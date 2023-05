Ein Sieg in letzter Minute in einem Herzschlag-Finale - doch die große Partystimmung blieb zunächst aus: Nur wenige Fans haben am Samstagabend auf der traditionellen Feiermeile in München die Fußball-Meisterschaft des FC Bayern gefeiert. Vor dem Siegestor in der Innenstadt versammelten sich einige Dutzend Fans und blockierten damit zeitweise die Ludwigstraße, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nur vereinzelt fuhren hupende Autos mit feiernden Fußball-Fans durch München.

Die Bayern hatten am Samstag mit einem 2:1 in Köln doch noch den elften Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga nacheinander perfekt gemacht. Sie verdrängten Borussia Dortmund noch von Platz eins, das im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 nur 2:2 spielte.

Feierplanung des FC Bayern