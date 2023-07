Der FC Augsburg hat sich in der Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison in einem vorzeitig beendeten Testspiel unentschieden von Besiktas Istanbul getrennt. Bei Temperaturen von weit über 30 Grad glich Irvin Cardona am Samstag in Kufstein nach der Pause den Rückstand durch Jackson Muleka aus. Später flogen laut Augsburger Angaben aus Richtung der Besiktas-Fans zum wiederholten Mal Raketen auf das Feld. Aus diesem Grund entschied sich der Schiedsrichter, die Partie bereits nach 76 Minuten und beim Stand von 1:1 (0:1) abzubrechen.