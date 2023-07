Trio um Berisha fehlt: FC Augsburg startet in Vorbereitung

Ohne Nationalstürmer Mergim Berisha ist der FC Augsburg in die Saison-Vorbereitung gestartet. Fünf Neuzugänge waren zum Start dabei.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg ist ohne ein Trio um Nationalstürmer Mergim Berisha in die Vorbereitung für die neue Saison gestartet. Die fünf Neuzugänge Finn Dahmen, Patric Pfeiffer, Sven Michel, Tim Breithaupt und Masaya Okugawa waren dagegen am Donnerstag in Augsburg mit dabei. Okugawa trainierte nach seinem Schlüsselbeinbruch allerdings individuell.

"Die Jungs haben Bock gehabt aufs Kicken. Das hat man gemerkt", sagte Trainer Enrico Maaßen nach der Einheit über seinen Kader. "Ein schöner Tag, wenn es wieder losgeht."

Die Offensivkräfte Berisha und Ermedin Demirovic fehlten dabei ebenso wie Verteidiger Reece Oxford. Berisha ist nach einer Verletzung aus der Vorsaison noch nicht wieder fit, Demirovic war Anfang Juni am Außenmeniskus operiert worden. Oxford hat noch immer mit Long-Covid-Folgen zu tun und absolviert eine Reha in London.

"Mergim ist noch verletzt, er macht seine Reha extern", sagte Maaßen über den Topangreifer. Berisha war mit neun Treffern der erfolgreichste Augsburger Torschütze in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. In den Länderspielen gegen Peru und Belgien kam der U21-Europameister im März erstmals im A-Nationalteam zum Einsatz.

Er wurde zwar von den Schwaben nach einer Ausleihe mittlerweile fest von Fenerbahçe Istanbul verpflichtet, wiederholt wurde aber schon über einen Wechsel spekuliert. Als Ablöse für den 25 Jahre alten Stürmer war dem Vernehmen nach ein Betrag von vier Millionen Euro fällig geworden - der FC Augsburg würde demnach einen Gewinn bei einem Verkauf machen.

"Mergim weiß auch, was er an uns hat", sagte Maaßen. Sollte er den für sich sinnvollen nächsten Step gehen und der Verein mit der Ablöse einverstanden sein, "ist es sicherlich für alle auch eine Win-win-Situation. Von daher muss man einfach abwarten", sagte der Coach.

Nach Rang 15 in der vergangenen Spielzeit wollen die Augsburger in dieser Saison eine bessere Platzierung erreichen. Ein langes Bangen um den Klassenverbleib soll diesmal vermieden werden. Für die Mannschaft von Trainer Maaßen geht es am dritten August-Wochenende mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach los.

Bis zum Saison-Auftakt wollen sich auch die Neuzugänge in Position bringen. Abwehrspieler Pfeiffer kam vom SV Darmstadt 98, Torhüter Dahmen vom 1. FSV Mainz 05 und Mittelfeldspieler Breithaupt vom Karlsruher SC. Die Offensive sollen der ehemalige Union-Berlin-Angreifer Michel und der aus Bielefeld geholte Okugawa verstärken. "Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, sie für uns zu begeistern. Wir haben bei allen das Feuer gespürt, dass sie für uns spielen wollen", sagte Maaßen.

