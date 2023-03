Thomas Tuchel ist sich seiner besonderen Startsituation beim FC Bayern München bewusst. Erster Gegner ist am kommenden Samstag im Topspiel der Fußball-Bundesliga sein Ex-Club Borussia Dortmund, der als Tabellenführer in die Allianz Arena kommt. "Es ist ein Riesenspiel, das ansteht, in der Konstellation nun noch größer für uns. Es ist das Spiel im deutschen Fußball, es hat eine neue Brisanz bekommen durch unseren Rückstand und den Lauf des BVB", sagte Tuchel (49) am Samstag bei seiner Vorstellung als Nachfolger des bisherigen Trainers Julian Nagelsmann.

"Es ist eine entscheidende Saisonphase", betonte Tuchel. Es gelte, in den kommenden Wochen alles dafür zu tun, um möglichst "alle drei Titel" in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal zu gewinnen. Erstes Ziel sei es für ihn aber, einen Draht zu den Spielern zu finden. Ihm sei bewusst, dass stets nicht alle Spieler "happy" seien mit einem Trainerwechsel. "Am schnellsten fasst man Vertrauen auf dem Trainingsplatz", sagte er.

Er äußerte sich auch zur Ablösung von Trainer-Kollege Nagelsmann. "Eine Trainerstelle wird immer nur frei, wenn sie freigemacht wurde", sagte er zur Logik des Fußballgeschäfts: "Ich kann nachfühlen, dass es sich für Julian sehr bescheiden anfühlt."

