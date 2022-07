Der frühere Nationalspieler Sandro Wagner lobt die Transferstrategie von Borussia Dortmund und sieht den Vizemeister als gefährlichen Herausforderer für den FC Bayern. "In Bestbesetzung ist Dortmund absoluter Mitfavorit", sagte der ehemalige Fußball-Profi der Münchner bei einem Termin des Internet-Sportanbieters DAZN. Dortmund habe "Sensationstransfers" in dieser Sommerpause getätigt. "Ich denke, Dortmund ist in der Lage, Bayern gefährlich zu werden."