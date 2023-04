Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kann beim Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen dem FC Bayern München und dem BVB am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in der Allianz Arena nicht dabei sein. Der 63-Jährige verpasst die Partie wegen eines Infekts. Dies bestätigte der BVB am Samstag, nachdem zuerst die "Bild" berichtet hatte. Beim Treffen mit den Bayern-Bossen soll Geschäftsführer Carsten Cramer vor Ort sein.