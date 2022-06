Der Wechsel von Ryan Gravenberch zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München steht unmittelbar bevor. Am Samstag flog Gravenberch nach München, um an der Säbener Straße den Vertrag zu unterschreiben, wie die «Bild» berichtete. «Bayern ist ein großer Club. Ich denke, dass du hier große Titel gewinnen musst. Und das ist auch das, was ich mir erwarte. Ich bin froh, jetzt hier in München zu sein», sagte Gravenberch nach seiner Ankunft.