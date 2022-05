Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben ein prominentes Gesicht für die kommende Saison verpflichten können. Von Manchester City kommt die englische Nationalspielerin Georgia Stanway an die Isar. «Ich kann es gar nicht erwarten, loszulegen und für einen so namhaften Klub zu spielen», sagte die 23 Jahre alte Offensivspielerin am Dienstag in einer Vereinsmitteilung. Die Engländerin erhält bei den Bayern einen Dreijahresvertrag.