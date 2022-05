Im letzten Bundesligaspiel von Absteiger SpVgg Greuther Fürth bekommt Torhüter Sascha Burchert eine Einsatzbelohnung. Der 32 Jahre alte Torwart steht am Samstag (15.30 Uhr) gegen den bereits geretteten FC Augsburg in der Anfangsformation der Franken. Burchert, dessen Vertrag ausläuft, war als Nummer eins in die Spielzeit gegangen. Mitte Februar hatte ihn aber der Schwede Andreas Linde abgelöst.