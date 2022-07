Der Münchner Stürmer Jann-Fiete Arp verlässt den FC Bayern und wechselt zum Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Über das Ende der Zusammenarbeit, das sich bereits angedeutet hatte, informierte der deutsche Rekordmeister am Freitagabend. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit war der 22 Jahre alte Offensivspieler an die Norddeutschen verliehen. Dabei erzielte Arp in 24 Liga-Partien zwei Tore. Bei den Schleswig-Holsteinern unterschreibt er nun einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024.