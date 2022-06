Die nahezu perfekte Verpflichtung von Torjäger Sadio Mané erfüllt Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit Genugtuung. «Auf jeden Fall freuen wir uns alle, sind alle stolz drauf, dass wir so einen großen Spieler, so einen Weltstar nach München holen können», sagte Salihamidzic am Dienstag dem TV-Sender Sky. Der 30 Jahre alte Mané hatte zuvor seinen Medizincheck bei den Münchnern absolviert und soll beim deutschen Fußball-Rekordmeister einen Dreijahresvertrag unterschreiben.