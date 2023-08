Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, Parität zwischen Frauen und Männern im Bundestag und in den Landesparlamenten gesetzlich vorzuschreiben. Gleichzeitig machte er am Donnerstag bei einer SPD-Veranstaltung in München aber klar, dass er für eine entsprechende Gesetzesänderung auf absehbare Zeit keine Mehrheiten sieht. "Das wird wohl noch dauern", sagte er auf eine Frage aus dem Publikum.