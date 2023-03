Für Bundestrainer Hansi Flick hat das Abschneiden der deutschen Vereine im Europapokal große Bedeutung für die Entwicklung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Es ist für jeden Spieler enorm hilfreich, wenn er international und auf diesem Niveau spielt", sagte Flick am Mittwochabend bei DAZN vor dem Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Es sei "enorm wichtig für jeden einzelnen Spieler, sich auf diesem Niveau zu zeigen".

Das Aus von Borussia Dortmund am Vorabend beim FC Chelsea sei "unglücklich" gewesen. Es seien aber noch genug deutsche Vereine dabei. Der FC Bayern habe "die besten Spieler, die Qualität, die jeder einzelne hat, ist für die Nationalmannschaft enorm wichtig", sagte der Bundestrainer.

In den kommenden Monaten bis zur Heim-EM 2024 werde es ein "Spagat" dabei, die Mannschaft einzuspielen und "auch immer wieder neue Gesichter zu nehmen, die sich zeigen können", sagte Flick.

Die kommenden beiden Länderspiele absolviert die DFB-Auswahl am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien. Da die deutsche Nationalmannschaft als Heimteam nicht an der Qualifikation teilnimmt, stehen bis zur EM im Sommer 2024 nur noch Testspiele auf dem Programm.

