Bundestrainer Hansi Flick hat beim DFB-Pokal-Spiel des FC Bayern ein Sonderlob für Leroy Sané verteilt. "Es steckt in ihm. Er hat eine enorme fußballerische Qualität, einen enormen Speed", sagte Flick am Dienstagabend in der Halbzeitpause des Viertelfinales der Münchner gegen den FC Freiburg bei Sky. "Alles, was man als Topspieler braucht, und das vereint er."