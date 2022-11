Wegen der Vergewaltigung einer Soldatin beim Auslandseinsatz in Afghanistan ist ein Bundeswehr-Feldjäger zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Dies teilte ein Sprecher des Landgerichts in Kempten am Mittwoch mit. Der angeklagte 36 Jahre alte Soldat wurde bereits am 4. November verurteilt.