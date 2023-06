Ungewollte Hilfe: Weil sie ihren Sohn nicht wecken konnte, hat eine Mutter in Oberfranken den Notdienst gerufen - sie erwartete eine Notlage, er schlief bloß. Auch der am Freitag in Niederfüllbach (Landkreis Coburg) gerufene Rettungsdienst konnte den Mann nicht wecken, wie die Polizei am Samstag mitteilte.