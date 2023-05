Cannes-Präsidentin Iris Knobloch fühlt sich ihrer Heimatstadt München noch immer sehr verbunden. "München ist meine Heimat und meine Herzensstadt", sagte sie der "Süddeutschen Zeitung" (Wochenendausgabe). "Ich bin dort geboren und aufgewachsen, ich habe an der LMU studiert, mein erster Job als Rechtsanwältin war in einer Münchner Kanzlei – ich bin also durch und durch ein Münchner Kindl."