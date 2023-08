Unbekannte haben in der Oberpfalz einen Bagger von einer Baustelle gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wird der Wert des Fahrzeugs auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Der Kettenbagger sei zwischen dem 17. und dem 22. August von einer Baustelle neben dem Betriebsgelände einer Baufirma in Weiding (Landkreis Cham) entwendet worden. Dort sei das Fahrzeug verschlossen abgestellt gewesen.